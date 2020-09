Odette verursacht Sturmschäden an der Küste, erneute Sturmwarnung für Nacht auf Sonntag

Freitagnacht hat das Sturmtief Odette erhebliche Schäden an der Küste und in den Provinzen West- und Ostflandern angerichtet. Mehrere Personen wurden verletzt. In den letzten Stunden haben die beiden Feuerwehrzentralen an der Küste über 1.600 Einsätze registriert. Das Wetteramt meldet erneut heftige Regenfälle und Sturmböen in der Nacht von Samstag auf Sonntag.