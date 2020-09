10 Corona-Tests von 100 sind positiv: Brüssel verschärft die Vorschriften

Neben der früheren Sperrstunde für Kneipen und Bars gilt auch ein Versammlungsverbot für mehr als zehn Personen zwischen 23 Uhr und 6 Uhr morgens.

Darüberhinaus müssen Buchläden mit einer Spielecke und Geschäfte, die Getränke oder Esswaren verkaufen, um 22 Uhr schließen.

Des Weiteren ist das Essen auf den Märkten in der Hauptstadt-Region vorübergehend verboten.

Zwar wurde die allgemeine Maskenpflicht in der Region abgeschafft, aber jeder muss fortan eine Maske dabeihaben. In bestimmten Stadtvierteln kann das Tragen einer Maske wohl verordnet werden. Ab dem 1. Oktober gilt die Maskenpflicht an den Schultoren und in den Geschäftsstraßen.