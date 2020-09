Rechtsextreme Vlaams Belang protestiert in Brüssel gegen die geplante Vivaldi-Koalition

Van Grieken hatte auch die Anhänger der flämischen Nationalisten (N-VA) aufgefordert, an seiner Seite zu demonstrieren. „Hier sind nicht nur Mitglieder des Vlaams Belang anwesend, sondern auch viele unzufriedene lokale N-VA-Mandatsinhaber, verärgerte Liberale und Christdemokraten.“

Zu Gast in De zevende Dag gab der Vorsitzende der N-VA, Bart De Wever, zu, dass Vlaams Belang eine beeindruckende und clevere Aktion gelungen sei.

De Wever bestätigte, dass er rechts von seiner nationalistisch-konservativen Partei besonders wachsam sein müsse: „Als Partei ist Vlaams Belang attraktiv, aber sie hat es nicht geschafft, sich als Partner für andere Parteien attraktiv zu machen. Sie ist und bleibt eine rechtsextreme, ausländerfeindliche Partei, die einige unerträgliche Figuren in ihrer Mitte dulde.“

Die Partei sei ein Kühlschrank für die Stimmen der Wutbürger, was nur dem linken Parteienspektrum nütze, findet De Wever. Dessen N-VA ist von der Anzahl Stimmen her seit einigen Jahren die größte Partei in Belgien.

Der Vorsitzende will seine Partei gegenüber dem extremen Ufer von rechts und links positionieren sowie gegenüber den traditionellen Parteien, die für den Wähler zum Einerlei zu werden drohen.