Die Zahl der Corona-Ansteckungen steigt etwas langsamer an

Aber, die Kurve der neuen Ansteckungen steigt etwas langsamer: Um 48 % am Freitag und um 24 % am Samstag. Der Ansteckungsgrad lag in Belgien am vergangenen Samstag bei 169,1 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Seit Ausbruch der Epidemie in Belgien haben sich 112.803 Personen mit dem Virus infiziert.

Die Zahl der Krankenhausaufnahmen in diesem Zusammenhang steigt aber weiter schneller an. Zwischen dem 20. und dem 27. September wurden pro Tag rund 64 neue Corona-Patienten eingeliefert. Das ist ein Anstieg um 19 % gegenüber dem vergangenen 7-Tage-Messzeitraum.

Am Sonntag wurden z.B. 46 Personen mit Covid-19 in ein Krankenhaus gebracht. Am Wochenende wurden 654 Patienten in Krankenhäusern wegen Corona behandelt, 135 davon auf Intensivstationen. Davon wurden knapp 60 künstlich beatmet. Seit Beginn der Epidemie wurden in Belgien schon über 20.000 Personen in Kliniken behandelt.

Die Zahl der Sterbefälle in diesem Zusammenhang liegt derzeit bei etwa 4 Fällen am Tag. Insgesamt starben bisher in unserm Land 9.980 Corona-Patienten.