Kokain-Ermittlungen: Auch ein hoher Ex-Polizist wurde (wieder) verhaftet

Die Ermittlungen zum vorliegenden Fall begannen bereits Ende 2019 als im Hafen von Antwerpen eine Lieferung von 3.000 kg Kokain abgefangen werden konnte. Seit dem versuchte die Polizei herauszufinden, wer hinter dem entsprechenden Netzwerk steht. Am Dienstag fiel die Polizei in dutzenden Häusern, Wohnungen und Gebäuden gleichzeitig in ganz Belgien, vor allem aber in der Provinz Limburg ein.

Dabei wurde ein Dutzend Verdächtige festgenommen. Dazu gehören auf der einen Seite die Bandenchefs aber auf der anderen Seite auch die Helfer, die für die Logistik sorgten oder die Drogengeld wuschen. Bei der Aktion wurde auch Bargeld in Höhe von mehreren hunderttausend Euro beschlagnahmt.

Alter Bekannter

Zentrale Figur in diesem Fall ist ein gewisser Willy Van Mechelen und der ist in mehrerlei Hinsicht für Polizei und Justiz kein Unbekannter. Der inzwischen 77 Jahre alte Verdächtige war jahrelang Leiter der Drogenfahndung der Antwerpener Kripo.

Van Mechelen wurde 2002 von einem Antwerpener Berufungsrichter zu 5 Jahren Haft wegen internationalem Drogenhandel verurteilt, konnte jedoch untertauchen. Erst 2011 konnte er festgenommen werden. Er hatte sich in die Niederlande abgesetzt, wo er bis dahin untergetaucht lebte.

Weitreichendes Netzwerk

Unter den verhafteten Verdächtigen ist auch jemand, der den Namen Aquino trägt. Die Familie Aquino aus Limburg ist berühmt-berüchtigt für ihre Verwicklungen in den Drogenhandel und den internationalen Drogenschmuggel. Gleich mehrere Aquinos sitzen derzeit deswegen Haftstrafen ab. Einige der jetzt Verhafteten haben offenbar auch Kontakte zur Motorradrockerbande Bandidos und die Polizei nahm in Zusammenhang mit dem vorliegenden Fall auch einen Anwalt fest.

Nach Informationen der Justizredaktion von VRT NWS ist nicht ausgeschlossen, dass es in den kommenden Tagen in diesem Fall zu weiteren Aktionen kommt. Die Bundesstaatsanwaltschaft wird sich im Laufe der Woche noch zu dem Fall äußern.