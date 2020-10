Neues Krisenzentrum in Brüssel soll die Sicherheit in der Hauptstadt im Auge behalten

Nach den Anschlägen auf Brüssel am 22. März 2016 ist den Behörden klar geworden, dass es in Notsituationen in der Hauptstadt-Region ein Krisenzentrum geben muss, dass alle erforderlichen Einsätze koordiniert. Dieses Zentrum wurde am Dienstag vorgestellt und ein Kontrollraum wird alle Bewegungen bei Veranstaltungen und Ereignissen aller Art im Auge behalten.