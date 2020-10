Spieltag 7 in der Liga 1A: Tabellenführer Charleroi verliert zum ersten Mal Punkte

Der 7. Spieltag in der ersten belgischen Fußball-Liga endete am Montagabend mit einem 2:2-Unentschieden zwischen Racing Genk und KV Ostende (Foto). Tabellenführer SC Charleroi musste sich mit einem 1:1 bei Tabellenschlusslicht Excel Mouscron zufrieden geben, bleibt aber ungeschlagen in Führung.