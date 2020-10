Alexander De Croo von den flämischen Liberalen wird Premierminister

Der Sohn von Herman De Croo ist ein Spätzünder in der Politik: Er machte den Abschluss als Betriebswirt an der flämischen VUB und arbeitete mehrere Jahre für ein Beratungsbüro, bevor er sich selbstständig machte. Erst 2009 kann ihn sein Vater überzeugen, ihm in die Politik zu folgen. Als Kandidat auf der Liste für die Europawahlen der Open VLD kann De Croo Junior 47.000 Stimmen für seine Partei gewinnen. De Croo traut sich daraufhin auch den Parteivorsitz zu und tritt die Nachfolge von Guy Verhofstadt an der Parteispitze an.

Im April 2010 muss die Regierung unter dem flämischen Christdemokraten Yves Leterme sich mit einer Lösung für die Spaltung des Verwaltungsbezirks Brüssel-Halle-Vilvoorde beschäftigen, ein alter Zankapfel zwischen Flamen und Wallonen. Um Druck auszuüben, zieht De Croo „den Stecker“ aus der Regierungskoalition um Premierminister Yves Leterme. Es kommt zu Neuwahlen, bei denen die flämischen Liberalen eine herbe Niederlage einstecken. Nicht aber ihr Vorsitzender: Alexander De Croo kann auf der Liste für den Senat 301.000 Vorzugsstimmen holen.

2012 gibt er den Senatsvorsitz auf, um in der Regierung von Elio Di Rupo (PS) das Amt als Vize-Premier- und Pensionsminister von Vincent Van Quickenborne anzutreten, der das Bürgermeisteramt in Kortrijk übernimmt.

In der darauffolgenden Regierung von Charles Michel (MR) erweist sich Alexander De Croo als einer der wichtigsten Akteure in der Bundesregierung.