Sieben Parteien einigen sich über Regierungsprogramm

Erst im Laufe des Tages wollen die Parteien entscheiden, wer ein Ministeramt in der belgischen Regierung erhält. Premierminister wird der 44-jährige flämische Liberale Alexander De Croo.

Inhaltlich sollen die Regierungsbildner und die Parteivorsitzenden sich auf Ausgaben in Höhe von 3,2 Milliarden Euro geeinigt haben: 1,1 Milliarde Euro soll in die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltungen und in die Bahn investiert werden. Diese Mittel sollen u. a. in einen „Fonds für den Wandel“ fließen, der die Wirtschaft nach der Corona-Krise ankurbeln soll.