Verbindende Botschaft des zukünftigen Premiers: „Mehr Zusammenarbeit und Respekt“

„In den vergangenen Tagen und Nächten haben wir getan, was lange unmöglich schien“, sagte der zukünftige Premierminister von Belgien, Alexander De Croo (Open VLD) in seiner ersten Rede über die neue Vivaldi-Regierung zwischen Sozialisten, Liberalen, Grünen der beiden Sprachlager in Belgien, zuzüglich der flämischen Christdemokraten. De Croo trat mit seinem Co-Regierungsbildner Paul Magnette (PS) vor die Presse und dankte diesem ausdrücklich für seine konstruktive Mitarbeit.