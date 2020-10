Die Angst der belgischen Fischer vor dem Brexit

Fazit?

Das Thema Fischereirechte ist sowohl für die britische Regierung und ihre Brexit-Unterhändler, als auch für die belgischen/flämischen Fischer ein Symboldossier bei den jetzt in die Endrunde gehenden Verhandlungen. Die EU will die Rechte für die Fischer aus der Union in britischen Gewässern unverändert sehen und die belgische Fischerei hat eigentlich keinen Plan B. Wenn die Briten ihre Rechte selbst verwalten, dann wird der Fanganteil, den die Belgier zugesprochen bekommen, ungleich kleiner. Also müsste jeder Wasser in seinen Wein gießen, damit verträgliche Quoten festgelegt werden können.

„Fish and Chips“

Schließlich können die britischen Fischer ohne eine Einigung auch nicht mehr in die Gewässer anderer EU-Ländern auslaufen und ob ihre eigenen Fanggebiete, so reichhaltig sie auch derzeit sind, für die Versorgung des britischen Königreichs bzw. dem, was davon übrigbleiben mag, mit frischen Fisch auf Dauer ausreichen, sei dahingestellt. Und ob die EU den Belgiern Stilllegungszuschüsse für ihre gerade erneuerte und nachhaltig modernisierte Flotte zahlen will oder wird, ist noch eine ganz andere Sache…