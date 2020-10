Welche neuen Corona-Regeln gelten ab dem 1. Oktober?

Zu den Lockerungen, die auf dem Nationalen Krisenrat vorgestellt wurden und an diesem Mittwoch in Kraft treten, gehört u. a. die Abschaffung der sogenannten „Fünfer-Blase“, wobei eine Familie ihre Kontakte auf fünf feste andere Personen beschränken musste. Jeder darf ab sofort und zusätzlich zur eigenen Familie mit fünf weiteren Personen pro Monat engen Kontakt unterhalten. Enger Kontakt heißt in diesem Fall ohne Maske, ohne Abstand von 1,5 Meter und länger als eine Viertelstunde.

Premierministerin Wilmès (MR) hatte auf der Pressekonferenz sogar ausdrücklich betont, dass man jeden sehen darf, den man sehen möchte, solange man den sicheren Abstand von 1,5 Meter einhält oder eine Maske trägt.

Einschränkend gilt, dass man nicht mehr als zehn Personen zur gleichen Zeit, Kinder unter 12 Jahre ausgenommen, treffen darf. Diese generelle Regel wirkt sich auch auf die Organisation von Veranstaltungen aus.