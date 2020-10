Belgien: Die Zahl der neuen Corona-Infizierungen stagniert etwas

Zwischen dem 22. und dem 28. September wurden in Belgien täglich rund 35.600 Coronatests abgenommen. Der Wert der positiven Ergebnisse lag bei 5,6 %, so Sciensano, was einem ganz leichten Anstieg um knapp 1 % gegenüber dem vorherigen Zeitraum 15. bis 21. September.

Die Zahl der Infizierungen pro 100.000 Einwohner lag im oben genannten Zeitraum bei 191 Fällen.

Vom 25. September bis zum 1. Oktober wurden hierzulande pro Tag etwa 69 an Covid-19 erkrankte Personen in Krankenhäusern aufgenommen. Am 1. Oktober wurden 87 Patienten aufgenommen. Von den derzeit 773 Corona-Patienten in Kliniken werden 156 auf Intensivstationen behandelt.

Die Zahl der Sterbefälle bei Corona-Patienten ist wieder etwas angestiegen und liegt derzeit bei etwa 7 pro Tag. Seit dem Ausbruch der Epidemie sind in Belgien 10.023 Personen an den Folgen von Covid-19 gestorben.