Das Ende einer Ära: Die P&O-Fährverbindung zwischen Zeebrügge und Hull wird eingestellt

Wenn die Fährverbindung Zeebrügge-Hull zum Jahresende eingestellt wird, dann gibt es keine Fährverbindung mehr für den Personenverkehr zwischen Belgien und Großbritannien. Diese letzte Fährverbindung war 46 Jahre lang auch bei Touristen beliebt, sowohl bei den Belgiern, als auch bei den Briten. Man ging Abends in Hull oder Zeebrügge an Bord, aß und schlief auf dem Schiff und konnte am anderen Morgen an seinem Ziel losfahren.

Während der Coronakrise blieben die beiden zu diesem Zweck genutzten P&O-Fähren in den Häfen und erst seit August fährt eine von ihnen hin und her. Doch es sind kaum Reisende an Bord, denn wenn man vom Festland aus nach Großbritannien fährt, muss man sich dort zwei Wochen lang in Quarantäne begeben. Dieser Umstand sorgt dafür, dass die Fährverbindung derzeit nicht mehr rentabel ist und deshalb eingestellt wird. Jetzt kann man nur noch von Rotterdam aus per Fährdienst nach Großbritannien reisen.

Brügge und die Tourismusverbände überrascht

Bei der Stadtverwaltung von Brügge ist man verärgert. Zum einen ist niemand von dem Vorhaben im Vorfeld unterrichtet worden und zum anderen werden dadurch wohl deutlich weniger britische Touristen in die Stadt kommen. Brügges Stadtverordneter für den Fremdenverkehr, Philip Pierins (SP.A), sagte dazu gegenüber VRT NWS, dass die große Folgen habe: „Vor Corona kamen jeden Tag hunderte Briten für einen Tagesausflug hierher, um die Stadt zu besuchen. Dabei gaben sie hier Geld aus.“

(Lesen Sie bitte unter dem Foto weiter)