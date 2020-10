Erster voll-elektrischer Volvo in Gent vom Band gelaufen

Im Volvo-Werk von Gent in Ostflandern ist der erste elektrische Volvo vom Band gelaufen. Flanderns Landeswirtschaftsministerin Hilde Crevits (CD&V - Foto) durfte den Wagen aus dem Produktionsbereich steuern. Das Auto, der XC40, ist ein kompakter SUV und soll rund 60.000 € kosten. Volvo-Cars in Gent will bis zu 600 solcher E-Volvos pro Woche produzieren. Flandern hatte dem Werk aus dem Landeshaushalt für Innovation Zuschüsse gewährt und sich dabei an die EU-Wettbewerbsregeln gehalten. Volvo-Cars in Gent ist einer der wichtigsten Arbeitgeber in der gesamten Region.