Kokainhandel zwischen Belgien und Südamerika: Bande ausgehoben und 16 Personen verhaftet

Bei Hausdurchsuchungen und Razzien an 54 Stellen im In- und Ausland wurden alleine in Belgien in den Provinzen Limburg und Antwerpen 29 Personen festgenommen. Gegen 16 von ihnen - darunter der Betreiber des Logistik- und Transportunternehmens „Mexico Natie“ im Hafen von Antwerpen, Disponenten und andere Transport-Experten sowie mehrere Polizisten - wurde wegen des Verdachts auf Drogenhandel, Geldwäsche und Mitgliedschaft in einer kriminellen Organisation Haftbefehl erlassen. Diese Aktion war die Folge von ähnlichen Razzien vor einigen Tagen (siehe nebenstehenden Beitrag).