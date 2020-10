Chemieunternehmen Ineos im Antwerpener Hafen: Aktivisten gegen den Bau eines neuen Werks

Eine Gruppe von 100 bis 150 Umweltaktivisten ist am Samstag in das Gelände des britischen Chemieriesen Ineos im Hafen von Antwerpen eingedrungen, um gegen den Bau einer neuen Kunststofffabrik zu protestieren. Die Polizei rückte mit mehreren Einsatzteams an. Die Aktivisten waren gegen 7 Uhr am Samstagmorgen eingedrungen, in dem sie über Zäune kletterten. Die Demonstranten kommen nach eigenen Angaben aus Umwelt- und Sozialkreisen.