Manneken Pis in Schwarz-Rot-Gold - Brüssel feiert die deutsche Einheit

„Ich wünsche einen wunderschönen Tag“

Die neue belgische Außenministerin, Ex-Premierministerin Sophie Wilmés (MR) hatte den Deutschen am Samstag mit einer Videobotschaft zum Tag der Einheit gratuliert: "Die Wiedervereinigung war der Anfang eines neues Kapitels - nicht nur in der Geschichte Deutschlands, sondern auch in der Geschichte Europas. (…) Dies ist ein Moment, in dem wir einmal darüber nachdenken können. (...) Ich wünsche einen wunderschönen Tag.“

Am Samstagabend fand in der Brüsseler Innenstadt eine Multimedia-Show mit Lichtprojektionen auf der Fassade des Rathauses statt. Videos, Fotos, Texte und Musik zeigten das wiedervereinte Deutschland in Europa in all seinen Facetten.

