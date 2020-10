30 Jahre Mauerfall: Lichtspiel am Großen Markt in Brüssel

Am Samstagabend fand in der Brüsseler Innenstadt eine Multimedia-Show zum 30. Jahrestag der deutschen Wiedervereinigung statt. Mit Lichtprojektionen auf der Fassade des Brüsseler Rathauses am Großen Markt wurden Videos, Fotos, Texte und Musik aufgeführt, die das wiedervereinte Deutschland in Europa in allen Farben und Folgen zeigten. Untermalt war das ganze Multimediaspektakel mit Songs, die für die damaligen Ereignisse ewig in Erinnerung bleiben, die z.B. „Wind of Change“ von den Scorpions oder „Über sieben Brücken musst du gehen“ von Karat.