Ineos in Antwerpen: Geländebesetzung von der Polizei beendet

Die Polizei hat die Besetzung eines Waldgebiets auf dem Gelände des britischen Chemiekonzerns Ineos im Antwerpener Hafen in den Abendstunden am Samstag beendet. Dabei wurden alle rund 100 Umweltaktivisten der Bewegung „Ineos Will Fall“ festgenommen. Nach der Feststellung ihrer Identität wurden alle wieder laufengelassen.