Wind und Regen: Meteorologen geben Wetterwarnung "Code gelb" aus

Im Laufe des Nachmittags soll es laut KMI örtlich auch wieder trockener werden, doch vor allem im Westen und im Südosten Belgiens kann es zu mitunter heftigen Unwettern mit Starkregen und hohen Windgeschwindigkeiten kommen. Lokal kann es sogar vereinzelt zu Gewittern kommen.

Das Wetteramt meldet für diesen Sonntag Höchsttemperaturen von 9°C im Hohen Venn im Osten Belgiens und 15°C in Flandern. Am Ende des Tages gehen die Windgeschwindigkeiten zurück, doch der Regen kann bleiben.

Auch am Montag bleibt „Code gelb“ aktiv und es kann weiter zu Unwettern mit Starkwind, heftigen Regenfällen, vereinzelten Gewittern und sogar mit Hagelschauern kommen. Im Süden des Landes können die Unwetter auch kräftiger sein, als im Rest des Landes. Die Temperaturen bleiben in etwa die gleichen, wie an diesem Sonntag.