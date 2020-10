Zum ersten Mal über 3.000 Corona-Infizierungen an einem Tag

Im Durchschnitt infizieren sich täglich rund 1.913 Personen in Belgien mit Corona. Das ist ein Anstieg um 20 %, den das staatliche belgische Gesundheitsamt Sciensano im 7-Tage-Messzeitraum zwischen dem 24. und dem 30. September im Vergleich zur vorherigen Woche feststellte.

Die aktuell hohe Zahl der Corona-Fälle liegt nicht an der Tatsache, dass derzeit so viel getestet wird, so Sciensano. Von allen Tests sind im Augenblick 6,1 % positiv. Das Virus zirkuliert in diesen Tagen wieder sehr stark in unserm Land, so die Feststellung der Experten.

Auch die Zahl der Krankenhausaufnahmen steigt weiter und liegt jetzt bei täglich rund 71 Fällen. Derzeit werden 818 Corona-Patienten in Krankenhäusern behandelt und 184 von ihnen liegen auf Intensivstationen. In Brüssel sind inzwischen in einigen Kliniken bereits alle Intensivbetten mit Covid-19-Patienten belegt.