Delphine von Sachsen-Coburg Gotha: "Es ging mir nie um Geld oder um königliche Titel"

Doch die Reaktion des ehemaligen Königs fiel nicht so aus, wie sie erwartet hatte. Er ließ seinerzeit lediglich wissen, dass er nicht länger anzweifeln werde, dass er ihr leiblicher und demnach gesetzlicher Vater sei und dass er dies in seinem Testament berücksichtigen werde. Doch er gab auch zu verstehen, dass eine juristisch bestätigte leibliche Vaterschaft nicht unbedingt auch eine biologische Vaterschaft bedeute.

Dies enttäuschte Prinzessin Delphine zutiefst, wie sie gegenüber VRT NWS andeutete: "Er sagte, dass er mich niemals wirklich als seine Tochter angesehen hat. Das fühlte sich so an, als ob mit jemand ein Messer in den Rücken gestoßen hätte. Ich fühlte mich so verraten. Danach dachte ich, wenn das der Fall ist, dann will ich exakt das gleiche, wie meine Brüder und meine Schwester. Ich will nicht die sein, die immer als 'die andere' angewiesen wird. Darum ging es mit. Ich wollte auf gleicher Ebene stehen."