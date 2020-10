Landen in Flämisch-Brabant: 2.000 Jahre alter römischer Krug ausgegraben

In Waasmont, eine Teilgemeinde von Landen in der Provinz Flämisch-Brabant, ist im Rahmen des „Nationalen Suchtages mit Metalldetektoren“ (Foto) ein rund 2.000 Jahre alter bronzener Krug (Foto unten) entdeckt und ausgegraben worden. Das Fundstück stammt wohl aus der Römerzeit, also aus dem ersten Jahrhundert nach Christus.