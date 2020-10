Sanda Dia: Tödliche Studententaufe auf der Titelseite der New York Times: "Rassismus in Flandern"

„Es liegen keine Hinweise dafür vor, dass Herr Dia absichtlich getötet worden ist, doch er ist der einzige Schwarze der getauft wurde und er ist der einzige, der dabei starb“, so New York Times weiter. Das Blatt lässt auch Dias Vater, Ousmane Dia, zu Wort kommen: „Sie dachten wohl, dass ist einfach nur ein schwarzer Kerl. Uns kann nichts passieren.“

Eine vor Jahren aus Simbabwe eingewanderte Studentin sagte gegenüber dem renommierten Blatt, dass jeder, der in Flandern die Sprache lerne, hart arbeite und ein Diplom erziele, weiterkommen könne: „Studentenvereinigungen können dabei als Eintrittskarte zu einer erfolgreichen Karriere angesehen werden.“

Netzwerken war der Rat, den Sanda Dia zuvor von seinem eigenen Bruder bekommen hatte und was den Ausschlag dafür gab, sich ausgerechnet dem elitären Club „Reuzegom“ anzuschließen. In diesem Fall ist gerade übrigens eine neue Reihe an Ermittlungen in Gang gebracht worden.

Der Fall Sanda Dia und die Schlagzeilen von New York Times bringen Belgien international in Verlegenheit. Das Blatt fasst eine entsprechende Artikelreihe unter dem Titel „Rassen und Rassismus in Belgien" zusammen und legt den Fokus auf die brutale koloniale Vergangenheit unseres Landes, auf den Zwiespalt zwischen Flamen und Wallonen und auf das „Wiederauferstehen“ der rechtsextremen Partei Vlaams Belang.