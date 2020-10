Spieltag 8 in der Liga 1A: Charleroi und Anderlecht verlieren und AA Gent gewinnt

Am Freitag besiegte Antwerp im Regionalderby den KV Mechelen mit 4:1 und setzt sich damit auf dem 5. Tabellenrang. Am Samstag kam Racing Genk bei Waasland-Beveren nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus und bleibt dabei auf Rang 11 in der zweiten Tabellenhälfte. Waasland bleibt trotz eines neuen Punktes auf dem vorletzten Tabellenplatz hängen.

OH Löwen gewann mit 2:1 gegen Zulte Waregem und die AS Eupen verlor auf eigenem Platz mit 1:2 gegen Cercle Brügge. STVV Sint-Truiden und KV Kortijk trennten sich mit einem torlosen Unentschieden.

Am Sonntag kassierte Rekordmeister RSC Antwerpen im Jan Breydel-Stadion von Titelverteidiger Club Brügge eine herbe 3:0-Niederlage. Gleichzeitig knallte AA Gent Beerschot mit 5:1 weg, ein wichtiger Sieg für die Moral des Tabellenzwölften.

Tabellenführer SC Charleroi verlor im eigenen Haus das Wallonie-Derby gegen Standard Lüttich mit 1:2, bleibt aber an der Spitze. Lüttich steht jetzt hinter Club Brügge und Beerschot auf Rang 2. KV Ostende gewann gegen Schlusslicht Excelsior Mouscron mit 3:0. Mouscron ist mit nur 3 Zählern aus 8 Spielen der einzige Verein aus der Liga 1A, der noch kein Spiel gewinnen konnte.