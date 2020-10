Anerkennung als Prinzessin ist für Delphine kein gutes Geschäft

Geht man von der Mindestschätzung von 12,5 Millionen Euro aus, hat Delphine das Recht auf ein Viertel der Hälfte dieses Betrags", sagt Verduyn und hat ausgerechnet, dass sie circa 1,5 Millionen erben würde.

Die Wirtschaftszeitung De Tijd will herausgefunden haben, dass Albert II. und Paola ihren Ehevertrag geändert haben, was sich zu Ungunsten von Delphine von Sachsen-Coburg auswirken soll. Stirbt Albert II., soll ein möglichst großer Teil seines Vermögens an Paola gehen. Nach ihrem Tod würde ihr Vermögen an ihre ehelichen Kinder, König Philippe, Prinzessin Astrid und Prinz Laurent, gehen.

Prinzessin Delphine würde also einen Teil des Vermögens von König Albert nicht erben. Sie könnte es dann wohl einklagen.