Chefärztin Intensivstation UZ in Brüssel: Betten für Corona-Patienten fast alle belegt

Intensivstationsfacharzt Geert Meyfroidt vom UZ Leuven (Foto unten) bestätigt die Strategie, seiner Facharztkollegin in Brüssel im Radioprogramm De ochtend am Dienstagmorgen: „Im März waren wir durch die Corona-Patienten derart überfordert, dass wir alle anderen medizinischen Dienste stilllegen mussten. Das darf sich nicht wiederholen, denn viele andere Patienten sind in diesem Fall die Leidtragenden.