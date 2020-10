Diskriminierung beim Vermieten von Studentenzimmern in Leuven: Willem wird schneller fündig als Ahmed

Aus der Untersuchung geht auch hervor, dass man in der Studentenstadt lieber nicht an Chinesen vermietet. Das Corona-Virus hat die Lage der chinesischen Studenten auf dem Leuvener Wohnungsmarkt nicht verbessert. „Aber ein Teil der Untersuchungsdaten wurden bereits vor dem Ausbruch der Epidemie erfasst“, sagt Daan Delespaul von Veto. Und weiter: „Im Allgemeinen herrschen Vorurteile gegen Chinesen. Warum genau, kann ich nicht sagen. Vielleicht weil sie weniger gut Englisch sprechen? Oder weil sie sich, so gesagt, weniger gut integrieren?“