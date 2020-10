Windhose wirbelt über Kapellen und Brasschaat und richtet viel Schaden an

Mehrere Straßen standen nach dem Vorbeiziehen des Minitornados auch unter Wasser.

Kurz nach 18 Uhr war ein Sturm mit starkem Wind und viel Regen über die Ortschaften Kapellen und Brasschaat aufgezogen. In Kapellen bildete sich sogar eine Windhose, die auf ihrer Strecke Bäume entwurzelte und Sachschäden an Häusern und in Gärten verursachte.

Aus Sicherheitsgründen waren verschiedene Wege im Park von Brasschaat für den Verkehr gesperrt worden. Auch hier waren Bäume gefällt und Äste geknickt worden.