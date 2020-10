Die Königliche Bibliothek von Belgien eröffnete ein Museum über die Herzöge von Burgund

Zuschüsse vom belgischen Staat und aus Flandern

Der Aufbau des Museumsbereichs, der sich direkt neben dem KBR im prächtigen und altehrwürdigen Palast Karls von Lothringen aus dem 18. Jahrhundert und in der sogenannten „Nassau-Kapelle“ befindet, wurde mit Mitteln der staatlich-belgischen Gebäuderegie und dem Tourismusministerium des belgischen Bundeslandes Flandern finanziert. Eröffnet wurde der Bereich bereits im Oktober 2019 mit der Ausstellung „The World of Bruegel in Black and White“.

Die Kuratoren der KBR rechnen mit bis zu 100.000 Besuchern aus dem In- und Ausland zu normalen Zeiten. In diesen Corona-Zeiten freut man sich aber schon über jeden Besucher aus der Region oder aus dem eigenen Land. Die Bibliothek und das angeschlossene Museum geben sich alle Mühe, ihre Besucher in den Sprachen Niederländisch, Französisch, Deutsch und Englisch zu informieren – was in Belgien leider selten genug ist.

Die Königliche Bibliothek von Belgien (KBR), Kunstberg, 1000 Brüssel. Info: www.kbr.be