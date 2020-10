Strengere Corona-Maßnahmen für Brüssel: Cafés, Bars und Festsäle müssen einen Monat schließen

Die Zahl der Infektionen pro 100.000 Einwohner ist in fast allen Brüsseler Gemeinden besonders hoch. Besonders schlecht sind die Zahlen jedoch in Molenbeek (unten), Sint-Jost-ten-Node, Koekelberg und Ganshoren. In Molenbeek wurden zuletzt über 800 Fälle pro 100.000 Einwohner registriert.