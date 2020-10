DJ Dimitri Vegas übernimmt im neuen „Jurassic World“-Film eine kleine Rolle

Was oder wen er überhaupt in dem Hollywood-Actionfilm spielen soll, wollte er nicht verraten. „Sogar dieses Interview ist auf der Grenze. Ich bin verpflichtet, die Sache geheim zu halten.“ Der Star der elektronischen Dance-Musik erzählte auch noch, dass er schon als Kind ein Dinosaurier-Fan gewesen sei und heute noch Dinos in seinem Studio ständen.

Wegen der Corona-Krise haben sich die Aufnahmen verzögert. Er musste erst zwei Wochen in Quarantäne, um überhaupt mitspielen zu dürfen: „Ich bin wahrscheinlich der Belgier, der in den letzten Monaten am häufigsten einen Corona-Test abgegeben hat.“

Jurassic World Dominion soll im Juni 2022 in die Kinos kommen.