Flandern will Geländewagen schwerer besteuern

Im Januar hatte ein Reporterteam der VRT-Redaktion ausgerechnet, dass der Inhaber eines Pick-up-Monsters wie der Dodge Ram im Prinzip 11.000 Euro Zulassungssteuer, u. a. wegen seiner hohen CO2-Emissionen, zahlen müsste. Da ein Geländewagen in Belgien in derselben Kategorie wie ein kleiner Lieferwagen registriert ist, zahlen Geländewagenfahrer nur eine Verkehrssteuer von 147 Euro pro Jahr. Würde sich die Verkehrssteuer an den tatsächlichen Eigenschaften des Fahrzeugs ausrichten, würde diese sich auf 4.000 Euro/Jahr belaufen.