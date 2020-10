Kauf/Verkauf und Preis von Wohnungen und Häusern nach Lockdown deutlich gestiegen

Im Süden des Landes scheint sich die Lage wieder normalisiert zu haben. Der Unterschied zu 2019 beträgt nur mehr -0,5 Prozent. In Flandern und in der Region Brüssel sind die Immobilientransaktionen um je 4,7 und 6,9 Prozent gesunken. Besonders schwere Einbußen wurden in Antwerpen (6,6 Prozent) und in Ostflandern (6,5 Prozent) festgestellt.