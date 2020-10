Zum ersten Mal seit Mai: Über 1.000 Corona-Patienten werden stationär behandelt

Am 7. Oktober lagen 1.050 Patienten mit einer Corona-Virusinfektion in den belgischen Krankenhäusern. 201 Patienten befanden sich auf der Intensivstation. Den jüngsten Zahlen des Gesundheitsinstituts Sciensano zufolge sind damit die Hälfte der 2.000 für Corona-Patienten vorgesehenen Betten in Krankenhäusern des Landes belegt.