Bpost, Belgiens Post, bedient erneut Dutzende von internationalen Destinationen

Die Bpost-Gruppe habe am Freitag die Brief- und Paketzustellung in 22 Länder wieder aufgenommen und bediene nun 159 internationale Destinationen, teilte das Postunternehmen in einer Erklärung mit. Nach der massiven Annullierung von Flügen durch Fluggesellschaften sah sich die Bpost-Gruppe Mitte März gezwungen, den Versand in Länder außerhalb der Europäischen Union vorübergehend auszusetzen.