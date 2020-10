Corona-Zahlen steigen in Belgiens weiter stark an: Ab heute gelten strengere Maßnahmen

Ab heute gelten in Belgien strengere Corona-Maßnahmen. Zum Beispiel müssen wir unsere engen Kontakte auf drei Personen pro Person beschränken, und die Kneipen müssen jetzt um 23 Uhr schließen. Unterdessen steigen die Corona-Zahlen in unserem Land weiterhin stark an. Täglich werden durchschnittlich mehr als 2.900 bestätigte Infektionen gemeldet.