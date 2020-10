Die Polizei verhängt unverzüglich Geldstrafen bei Verstößen gegen strengere Corona-Maßnahmen

Auch die Staatsanwälte sind auf der gleichen Linie, so Justizminister Vincent Van Quickenborne (Open VLD, Foto unten) in der gleichen Sendung: "Diese drei Prioritäten - die Mundmaske in den öffentlichen Verkehrsmitteln, die Vier-Personen-Regel und die Sperrstunde der Kneipen - wurden ebenfalls an die Staatsanwälte weitergegeben".

Und wenn die Polizei jemanden erwischt, muss er oder sie auch tatsächlich seine Geldstrafe bezahlen, verspricht der Minister: "Die Polizei kann die sofortige Bezahlung über ein Terminal oder über einen QR-Code verlangen. Dieses System wird bereits bei Verkehrsverstößen eingesetzt. In der Provinz Limburg zum Beispiel wird sie bereits in der Hälfte der Fälle eingesetzt, in anderen Bezirken leider weniger häufig, weil die Staatsanwaltschaft dieser Möglichkeit weniger Aufmerksamkeit schenkt. Für die Betroffenen ist dies jedoch vorteilhafter, denn bei sofortiger Zahlung sind sie nicht vorbestraft. Und für die Polizei und die Justiz bedeutet es weniger Bürokratie. Wenn jemand sich weigert zu zahlen, geht der Fall an das Justizministerium, in der Hoffnung auf eine gütliche Einigung. Wenn das nicht möglich ist, geht es vor Gericht".