Junger Wolf wurde auf der N74 in Limburg überfahren: Einer der Welpen von Noëlla und August

Ein Jungwolf (Foto) kam am Donnerstagabend in Hechtel-Eksel, in der Provinz Limburg, auf der Straße um. Es war eines der Jungtiere der Wölfe Noëlla und August, bestätigte die flämische Agentur für Natur und Forstwirtschaft (Agentschap Natuur en Bos) diesen Freitag. Nach Angaben von Jan Loos von der Umweltorganisation "Welkom Wolf" (dt.: Willkommen Wolf) handelt es sich um ein weibliches Jungtier.