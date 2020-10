Kritischer Bericht von Audit Flandern deckt bei der VRT eine Reihe von Unregelmäßigkeiten auf

Darüber hinaus gibt es auch einen Interessenkonflikt - lies: Vetternwirtschaft - bei Verträgen für bestimmte Mitarbeiter. Die kritische Überprüfung macht deutlich, dass es bei manchen Mitarbeitern der VRT Probleme mit der Integritätskultur gab.

Die öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt will nun ihre Kontrollmechanismen verbessern, damit in Zukunft schneller Alarm geschlagen wird und solche schwerwiegenden Fehler nicht mehr gemacht werden können. Das schreibt Frederik Delaplace, seit August der neue Geschäftsführer der VRT.

"Von nun an gibt es keine Toleranz mehr für die Nichteinhaltung der Regeln und für jeden Mangel an Integrität", so Delaplace. "Die Kontrolle der korrekten Einhaltung der Regeln und der Deontologie (Ethik als Pflichtenlehre) wird mit sofortiger Wirkung verstärkt".