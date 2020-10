Streik bei De Lijn: Vor allem in den flämischen Städten weniger Busse und Straßenbahnen

Die meisten Unannehmlichkeiten gibt es daher in den Städten und auf den Straßenbahnnetzen in allen flämischen Provinzen. "Zum Beispiel gibt es in der Provinz Antwerpen vor allem große Probleme in der Stadt Antwerpen", sagt De Lijn-Sprecherin Karen Van der Sype. "Auch in Gent gibt es viele Verspätungen im Stadtnetz, sowohl auf den Straßenbahn- als auch auf den Buslinien. Auch in den Stadtregionen Brügge und Kortrijk und eigentlich auf allen Buslinien von und nach Brüssel". Auch die Küstenstraßenbahn wurde von dem Streik ziemlich hart getroffen.

Im Regionalverkehr, d.h. außerhalb der Städte, sind die Folgen des Streiks weniger schwerwiegend, da De Lijn diese Fahrten häufiger auslagert. Diese Linien werden von unabhängigen Busunternehmen bedient, die mit eigenem Personal Fahrten für De Lijn durchführen.

Die Unterbrechung wird den ganzen Tag andauern, und auch die Nachtnetze könnten infolge des Streiks Probleme bekommen.