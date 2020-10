Auch das noch: Ehepaar aus Kampenhout starb, nachdem es sich mit Malaria infiziert hatte

Außerhalb subtropischer Gebiete kommt die Anopheles-Mücke nicht vor. Die flämische Landesbehörde für Pflege und Gesundheit vermutet deshalb, dass eine Mücke über einen der beiden Flughäfen in der Nähe der Ortschaft Kampenhout in unser Land eingereist ist. "Das Paar lebte nur wenige Kilometer von den Flughäfen Zaventem und Melsbroek entfernt, eine Entfernung, die eine Mücke zurücklegen kann. Es ist die einzig mögliche Erklärung dafür, wie die Mücke in unser Land gekommen ist und den Weg zu den Opfern gefunden hat", sagt Behördensprecher Joris Moonens.

Die Mücke müsse mit ziemlicher Sicherheit inzwischen tot sein, so die Behörde. "Das Ehepaar wurde Mitte September gestochen und infiziert. Die Mücke konnte nicht überlebe, weil es hier inzwischen zu kalt geworden ist. Es wurden auch keine anderen Menschen gestochen. Sie wären schon lange an Malaria erkrankt, und das würde nicht unbemerkt bleiben. Es ist also fast sicher, dass es keine anderen Infektionen gegeben hat.“

Die Flughäfen unternehmen große Anstrengungen, um die Ausbreitung tropischer Moskitos in unserem Land zu verhindern, sagt Joris Moonens. "Flüge aus Hochrisikogebieten werden desinfiziert. Es gibt auch Insektenfallen auf den Flughäfen. Man kann es aber nie ganz ausschließen, dass eine gefährliche Stechmücke durch die Maschen des Netzes schlüpft. Und genau das scheint hier geschehen sein".