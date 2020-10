Nach explosiver Zunahme der Neuinfizierungen: Strengere Maßnahmen in Wallonien

Ab heute treten in Wallonien zusätzliche Maßnahmen in Kraft, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Obwohl in den meisten Teilen Walloniens zusätzliche Einschränkungen zusätzlich zu den bereits von den Bundesbehörden verhängten gelten, haben die Behörden in den 5 wallonischen Provinzen keine nächtliche Ausgangssperre verhängt, was ursprünglich erwartet worden war.