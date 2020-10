Nach Festnahme im Promi-Sexting-Fall: „Eveline" hatte bereits zugeschlagen

Der 27-jährige Mann aus Gent, der verdächtigt wird, unter dem Decknamen „Eveline“ Nacktbilder von drei flämischen Promis in den sozialen Medien verbreitet zu haben, hatte schon vorher sein Unwesen getrieben. Der ehemalige Student der LUCA School of Arts benutzte gefälschte Profile in sozialen Netzwerken, um seine Korrespondenten davon zu überzeugen, ihm Sex-Fotos und Videos zu senden.