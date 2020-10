Premierminister De Croo: „Bis Ende des Monats möchte ich, dass die Testkapazität verdoppelt wird"

Testen, testen, testen. Das ist entscheidend für einen gut funktionierenden Corona-Bekämpfung. Was die Testkapazität betrifft, so ist unser Land im internationalen Vergleich führend, so der Regierungschef. Aber die Kapazität müsse noch erheblich gesteigert werden, meint er. "So viel steht fest: Bis zum Ende des Monats möchte ich diese Kapazität verdoppelt haben".

"Wir bereiten alles vor, um diese Kapazität zu verdoppeln. Das ist ein wichtiges Element, um sicherzustellen, dass Personen, die einen risikoreichen Kontakt hatten, getestet werden und schnell herausfinden können, wie ihre Situation ist", so der Premierminister.