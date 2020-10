Reform der Besteuerung neuer Kraftfahrzeuge in Flandern nach Dieselgate

In Flandern wird am 1. Januar eine neue Kraftfahrzeugsteuer in Kraft treten, kündigte der flämische Finanzminister Matthias Diependaele (N-VA) am Freitag an. Dies ist eine direkte Folge des Dieselgate-Skandals, der den organisierten Betrug mit den CO2-Emissionsnormen aufdeckte. Bisher wurden die Inbetriebsetzungssteuer und die jährliche Kfz-Steuer noch nach den alten Standards für Verbrauch und Emissionswerte berechnet.