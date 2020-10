Gent-Wevelgem: Der Däne Pedersen überrascht van Aert und siegt im Sprint

Der Däne Mads Pedersen (Trek-Segafredo) gewann am Sonntag den flämischen Radklassiker Gent-Wevelgem (WorldTour) über 232,5 km ab dem Start in Ypern. Pedersen gewann in einem Vier-Mann-Sprint und überraschte den Flamen van Aert und den Niederländer van der Poel, die sich während des letzten Kilometers gegenseitig neutralisierten.