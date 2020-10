Können wir einen neuen Lockdown verhindern? Gesundheitsminister: "Kann nichts garantieren"

Der neue Gesundheitsminister, der flämischen Sozialist Frank Vandenbroucke (SP.A, Foto), kann nicht garantieren, dass es in Belgien keinen zweiten Lockdown geben wird. Der Minister war am Sonntag zu Gast beim flämischen Privatfernsehen VTM. "Es ist nicht einfach. Ich kann den Tatsachen nicht vorgreifen, aber was ich wohl widerwillig ankündigen muss, ist ein schwieriger Herbst", sagte er dort.