Krankes Pferd Ease kommt zu Fuß nach 100 Kilometern endlich in Pferdeklinik in Lummen an

Das kranke Pferd Ease (Foto links) aus Overijse (zwischen Brüssel und Löwen), das in der Equitom- Pferdeklinik in Lummen behandelt werden soll, ist am Freitagnachmittag nach einer mehrtägigen Wanderung dort eingetroffen. Da das Tier im Pferdeanhänger so verängstigt wurde und sich danach weigerte dort einzusteigen, brachte die Besitzerin das Pferd zu Fuß in die Klinik, die auf die Behandlung der seltenen Pferdekrankheit spezialisiert ist. Am Montag soll Ease operiert werden.